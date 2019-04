La paura dei ricatti paralizza le società

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come l’omofobo che tenta di mettere una pezza ai suoi comportamenti dicendo io ho amici gay, il presidente del Cagliari Giulini conferma di aspirare all’Oscar dell’ipocrisia quando nella nota del giorno dopo, invece di sviluppare e portare alle giuste conseguenze la sua sacrosanta prima affermazione “Anche un solo ‘buu’ va condannato, sempre”, si dilunga nel vano tentativo di spiegare quanto fosse provocatoria l’esultanza di Kean. Non scherziamo, per favore. Il razzismo è un nemico serio, che mina alle basi la credibilità del calcio.In tutto il mondo si cerca di combatterlo con tutte le armi disponibili. Il presidente dell’Uefa Ceferin, aprendo la conferenza “Equal game”, proprio martedì ha detto di vergognarsi di quanto accade sui campi e ha ribadito che è compito degli arbitri fermare il gioco al primo buu. In Inghilterra nelle ultime settimane si è alzato il livello di allarme per casi assolutamente sporadici, ma non per questo sottaciuti: un coro di 4, quattro, tifosi del Chelsea contro Sterling, una banana lanciata a Aubameyang… I colpevoli sono stati subito fermati e banditi a vita da tutti gli stadi, mentre le società calcistiche sono state invitate a essere ancora più efficaci nella prevenzione. Da noi invece si analizza l’esultanza di un ragazzo di 19 anni che ha segnato quattro gol in quattro partire in meno di due settimane. Kean è più maturo di quanti hanno voluto criticarlo. L’ha dimostrato postando semplicemente la sua foto, come a dire: allargare le braccia “è il migliore modo per rispondere al razzismo”. Altri potrebbero agire in modo più incisivo. La Digos si è mobilitata il giorno, quando esistono tecnologie che consentirebbero di individuare i colpevoli all’istante. Molti continuano a far finta di non sentire, o peggio di non capire: da ben prima del gol, ogni volta che Kean toccava palla piovevano fischi e uheggiamenti; dopo, si è aggiunto anche Matuidi. già bersagliato, sempre a Cagliari, un anno fa. Ecco, lo stesso Cagliari di Giulini potrebbe e dovrebbe fare di più: al di là delle improvvide dichiarazioni a caldo del presidente, va bene rivendicare l’impegno culturale della società nei confronti dei ragazzi e le stesse “azioni concrete come le realizzazione di infrastrutture” atte a favorire la diffusione di valori positivi, ma al contempo si dovrebbe avere il coraggio di mettere al bando quelle frange estreme della tifoseria, purtroppo recidive negli episodi di razzismo. Ma la paura dei ricatti ultrà paralizza le iniziative in tal senso di Giulini come di altri suoi colleghi presidenti. Solidarietà a Kean è venuta da importanti calciatori di tutto il mondo, giustamente stupiti, fino a rispondergli duramente come Sterling o Balotelli, dalle dichiarazioni di Bonucci, che ha messo sullo stesso piano un odioso reato e l’esultanza di Kean, come se fosse peggiore della sua, con quel gesto dello sciacquarsi la bocca, o di quella, per dire, del pistolero Piatek. Peraltro, non molto diversamente da Bonucci si sono inizialmente comportati lo stesso Allegri e qualche commentatore televisivo o giornalistico. Minimizzare o addirittura dare una giustificazione a quel che è successo rende ancora più difficile una battaglia già complicata di suo. Un giornale serio come il Guardian ieri ha intitolato così il suo commento on line: «Bonucci rende difficile essere ottimisti sul calcio italiano».