L'Italia si tenga stretti Kean e Donnarumma

Nel bene e nel male sono stati protagonisti dell'ultimo week end e nel bene e nel male si parlerà di loro per i prossimi 15 anni. C'è la realistica possibilità che Donnarumma e Kean possano scrivere la storia della nazionale prossima ventura, oltre che già di quella attuale. In due ruoli chiave, ché più determinanti non ce n'è: portiere e centravanti. Ecco perché interesse collettivo dovrebbe essere che se ne parli più bene che male. Ma l'Italia è anche calcisticamente Paese per vecchi e quindi nel mirino della critica perbenista non è finito soltanto Donnarumma per l'errore di Marassi, ma lo stesso Kean, al terzo gol in otto giorni, e però accusato di essere un piccolo presuntuoso per avere detto: Lavoro per poter essere un giorno come Messi o Ronaldo.ORIZZONTICerto, l'obiettivo è ambizioso, ma il suo rendimento è sensazionale. In questa stagione quando è partito titolare ha sempre segnato tranne che al debutto nella Under 21, dove però si è rifatto nelle due partite successive: due volte in rete su due nella nazionale maggiore e due su due nella Juventus. Il problema è che è partito titolare, fra azzurro e bianconero, in tutto soltanto sette volte. Troppo poco per crescere. Il suo coetaneo inglese, Jadon Sancho, è stato titolare 20 volte in campionato, 5 in Champions League e 2 in nazionale. Dal momento che non trovava spazio nel Manchester City, come Kean nella Juventus, Sancho ha accettato la sfida di trasferirsi al Borussia Dortmund, che ora sta trascinando in vetta alla Bundesliga, davanti al Bayern. Molti tecnici ritengono che i giovani per maturare debbano giocare tante partite vere. Allegri invece, e non è il solo, pensa che debbano allenarsi bene e aspettare pazientemente il loro turno, soffrendo in panchina. Al punto da lasciarlo fuori anche l'altra sera, nonostante gli infortuni di Ronaldo e Dybala, salvo poi mandarlo in campo e vincere grazie a lui. Troppa pressione mediatica la giustificazione. Mah. Alle pressioni, mediatiche e non, ha già dimostrato di sapere reggere Donnarumma. Non hanno scalfito la sua sostanziale imperturbabilità né gli equilibrismi di Raiola, né i soldi falsi lanciati dai suoi tifosi, né le critiche per la rinuncia all'esame di maturità. E' così forte da resistere anche agli sfottò per la papera di sabato sera. In fondo, era soltanto il secondo errore grave della stagione, dopo quello nel derby d'andata. Incalcolabile invece il numero dei punti regalati al Milan con i suoi interventi prodigiosi.Due come Kean e Donnarumma bisogna tenerseli stretti.