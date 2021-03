Katerina Fonseca: «Il mio cuore è diviso tra Shakhtar e Roma. La sconfitta peggiore di Paulo? Il derby»

Katerina Fonseca, moglie dell'allenatore della Roma Paulo, avrà il cuore diviso a metà domani sera e giovedì prossimo quando la Roma affronterà lo Shakhtar. È in Ucraina, infatti, che Paulo e Katerina si sono innamorati mentre l'ormai tecnico giallorosso allenava lo Shakhtar: «Dopo il sorteggio ho avuto sentimenti molto contrastanti. Da un lato, Paulo era sconvolto perché non voleva giocare contro la sua ex squadra, i suoi ex giocatori. D’altra parte, era contento di avere l’opportunità di tornare in Ucraina, dove siamo stati felici. Lo Shakhtar Donetsk è la squadra della mia città natale. È la squadra con cui ho vissuto fianco a fianco per diversi anni. E lo so per certo, a prescindere da come finirà questa qualificazione, il mio cuore si spezzerà un po’», le sue dichiarazioni al portale ucraino Segodnya.

Parole da moglie che da quando è in Italia ha imparato ad amare la città di Roma e suoi tifosi: «Sono una forza enorme e sono molto esigenti. Ma hanno anche una grande passione e una dedizione incondizionata per i colori della squadra. Paulo non è uno di quegli allenatori che, dopo una vittoria, sono al settimo cielo dalla felicità e, dopo una sconfitta, cadono in depressione. La sconfitta peggiore? Dopo il derby era sconvolto e amareggiato. Le partite con la Lazio sono sempre fondamentali, c’è una rivalità di folle intensità e c’è tanta voglia di vincere da entrambe le parti. Paulo è rimasto molto deluso e arrabbiato a causa del risultato».

