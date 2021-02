Kasia Lenhardt, ex di Boateng, trovata morta a Berlino: si erano lasciati da una settimana

Kasia Lenhardt, fidanzata di Jerome Boateng fino a poco più di una settimana fa, è morta a Berlino. La modella, che aveva 25 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento, con la polizia che sarebbe stata allertata dopo una segnalazione di suicidio. «Ieri intorno alle 20.30 c'è stata un'operazione a Charlottenburg per un apparente suicidio - si legge nel comunicato diffuso dalla polizia -. Nella casa è stata trovata una persona senza vita. Non ci sono segni di negligenza da parte di terzi».

Boateng, difensore del Bayern Monaco, ha immediatamente lasciato il Qatar (dove la sua squadra si giocherà la finale del Mondiale per Club domani contro i messicani del Tigres), per rientrare in Germania. I due si sono lasciati da poco dopo una relazione durata circa 15 mesi, non senza strascichi sia privati che sui social: Kasia aveva un figlio da una relazione passata ed era stata accusata da Boateng di averlo ricattato per non porre fine al loro fidanzamento. «Durante la nostra relazione Kasia ha spesso minacciato di distruggermi. Ha minacciato di rovinare la mia carriera e persino di farmi perdere i miei figli accusandomi di violenze domestiche», aveva raccontato il centrale tedesco. La 25enne aveva replicato parlando di bugie e infedeltà alla base della loro rottura: «Parlerò sicuramente, ma devo riprendermi. Combatterò!», le parole della modella, diventata famosa nel programma televisivo “Germany's Next Top Model” nel 2012.

«Riposa in pace. Sei una persona meravigliosa, mi manchi e mi sarebbe piaciuto dirti addio – ha scritto su Instagram Sara Kulka, amica e collega della ragazza - spero che trovi la tua pace ora e che la verità venga fuori».

