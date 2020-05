Karsdorp si pente: «Se la Roma mi vuole io ci sto, ma non mi chiamano più»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il mio futuro non sarà sicuramente qui al Feyenoord. Se alla Roma mi volessero ancora, io ci starei: voglio giocarmi le mie possibilità, lì sono stato spesso infortunato». Rick Karsdorp manda altri segnali nella Capitale dopo aver usato parole al vetriolo dopo la cessione in prestito in Olanda. Paulo Fonseca lo ha scartato e lui non ha digerito la bocciatura, adesso la Roma non sembra avere alcuna intenzione di riabbracciarlo: «Dal momento del mio addio non si sono fatti sentire, né con me né col Feyenoord: questo può essere un segnale che non mi vogliono più. È strano, certo, ma io non mi preoccupo perché ho ancora due anni di contratto. Fonseca era stato chiaro all’inizio della scorsa stagione e sicuramente lo sarà di nuovo: io però cercherò di mettermi in mostra durante la preparazione. Mi ero già detto disponibile a tornare, ma con la crisi del coronavirus è cambiato tutto. Se loro volessero, io farei di tutto per meritarmi un’altra occasione», le parole del terzino all’emittente NOS. Karsdorp racconta anche dell’operazione subita a dicembre: «Ho fatto molti sforzi per tornare qui. Volevo di nuovo divertirmi e questa scelta ha sicuramente funzionato. Ma farlo per un altro anno adesso sarebbe molto diverso. I primi mesi non sono stati piacevoli. A dicembre mi sono operato per un problema all’inguine che avevo da anni. Da quel momento non mi sono più fatto male». L’esterno acquistato da Monchi si rivelato un vero e proprio flop: «Avrei dovuto sforzarmi di più per tornare più forte dopo gli allenamenti, perché c’è sempre modo di migliorarsi. Ora lo farei diversamente. Sono diventato padre, mi sto calmando un po».