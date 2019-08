© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla sua Olanda, Rick Karsdorp parlare, per la prima volta, della sua esperienza a Roma. Lo fa al sito olandese voetbalprimeur.nl, svelando di aver vissuto momenti scioccanti a Trigoria: «A Roma vieni lasciato molto da solo. Alcuni ragazzi camminano cinque minuti prima dell’inizio dell’allenamento, mentre altri hanno già trascorso due ore in palestra. Ci sono allenamenti in cui non parli con nessuno, ognuno fa le proprie cose. Quando ero alla Roma ero davvero scioccato».Ora che è tornato in patria, Karsdorp sembra aver ritrovato serenità: «L'Olanda mi piace di più, si sta meglio. Ci sono un po’ di risate nello spogliatoio e io devo avere una buona atmosfera attorno. Non avevo fiducia in me stesso alla Roma durante la preparazione. Quando ho lasciato la città tutta la tensione è scomparsa. Quando ho saputo che sarei potuto partire mi sono tolto un peso. Anche se dopo le due amichevoli giocate bene ho pensato: non è che vogliono trattenermi?»