Nuovi guai per Kamara: arrestato dopo rissa al campo del Fulham

Nuovi guai per Aboubakar Kamara. L'attaccante del Fulham stando a quanto riporta il Daily Mail è stato arrestato con l'accusa di aggressione e lesioni personali dopo una rissa al campo di allenamento della squadra che ha coinvolto anche un membro dello staff del club. Lunedì pomeriggio la polizia ha ricevuto una chiamata da Motspur Park, quartier generale del Fulham, per un alterco che a quanto pare ha coinvolto il giocatore francese. Stando alle ricostruzioni, Kamara si è presentato al campo di allenamento per discutere il suo futuro con il Ceo Alistair Mackintosh, ma la visita si è conclusa con il suo arresto. Un portavoce della polizia ha confermato che «un uomo sulla ventina è stato arrestato per aggressione e lesioni personali ed è stato tenuto in custodia in una stazione di polizia nel sud di Londra. Le indagini continuano». In un comunicato, il Fulham si è limitato a far sapere che «la persona arrestata è bandita a tempo indefinito da Motspur Park e da tutte le attività del club. Non faremo altri commenti, ma collaboreremo con ogni indagine o procedimento legale per garantire a tutti un luogo di lavoro sicuro». Kamara aveva già fatto parlare di sé poche settimane fa per la lite con il compagno di squadra Aleksandar Mitrovic durante una sessione di yoga di gruppo. In precedenza, aveva fatto infuriare Ranieri per avere tolto un rigore allo stesso Mitrovic, sbagliandolo, nel match di Premier League contro l'Huddersfield. I suoi ripetuti atti di indisciplina avrebbero spinto il tecnico a metterlo fuori rosa. Ora, dopo l'ultimo caso, la sua avventura al Fulham sembra arrivata al capolinea.