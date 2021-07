Kaio Jorge, è sempre scontro tra Juventus e Santos sulla scadenza del contratto: il punto

Venerdì 30 Luglio 2021, 19:15

È sempre scontro tra il Santos e Kaio Jorge sulla scadenza del contratto. Secondo il club brasiliano, infatti, l'accordo col giocatore prenotato dalla Juventus terminerà nel 2023. Stando invece alla versione degli agenti, dal prossimo gennaio il baby talento sarà libero di firmare con la sua prossima squadra a parametro zero. La spiegazione? Perché all'età di 16 anni non avrebbe potuto siglare, per regolamento Fifa, un contratto più lungo di tre anni. «Abbiamo affrontato i costi per la sua crescita», le parole del socio del Santos, Caiazzo, a SkySport. Quello che sta accadendo è il risultato di una manovra sbagliata dell’agente del calciatore. Kaio Jorge ha un contratto in essere con il Santos fino al 2023, stiamo parlando con diversi club e aspettiamo delle proposte. Juventus? Abbiamo avuto un paio di contatti». Il giocatore, ancora nel mirino del Milan, piace molto in Spagna e soprattutto al Benfica. Ma il suo procuratore ha trovato e definito da tempo un accordo con la Juventus, che ora punta ad anticipare l'arrivo di Kaio Jorge versando un piccolo indennizzo alla società brasiliana. Insomma, la telenovela durerà ancora alcuni giorni con il giocatore classe 2002 che scalpita per traferirsi in Italia.