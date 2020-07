© RIPRODUZIONE RISERVATA

STRAKOSHA 6Su Alex Sandro viene salvato dal palo, ci mette i guantoni su Rabiot. Intuisce il rigore di Ronaldo, ma non riesce a respingerlo. S’allunga su Dybala due volte ed evita il tris incassato. Incolpevole.BASTOS 5Ha il cliente più scomodo, Ronaldo si butta su ogni suo tocco e lo sovrasta nel gioco aereo. Provoca un rigore con un fallo di mano su un siluro di Cristiano. Scomposto.LUIZ FELIPE 4,5Mura col corpo una bomba di Ramsey, poi una di Rabiot. Rovina tutto azzardando un dribbling da ultimo uomo e regalando a Dybala-Cr7 il raddoppio. Folle.ACERBI 5,5Quando scatta o dribbla, Dybala lo manda nel panico. La traversa lo salva quando si perde Ronaldo al centro. Finisce addirittura terzino. Stanco.LAZZARI 5,5Si fa fulminare da Rabiot in accelerazione, non ha alcuna iniziativa personale. Affannato.MILINKOVIC 5,5Cammina e passa la palla, mai un guizzo né una giocata. Fa lanci all’indietro senza nessuna logica. Tutto solo mette di testa il pallone alto. Buona solo una punizione a tempo scaduto. Vagabondo.CATALDI 5,5In interdizione difetta, suo il primo piattone deviato della partita. Insegue gli avversari, senza prenderli, alla disperata. Generoso.PAROLO 6Pressa, sgomita, fa per tre in mediana. E’ il più vecchio ed è l’unico a correre davvero della squadra. Motorino.DJAVAN ANDERSON 6S’impegna, lotta e mostra una buona tecnica. Supera più volte Cuadrado con una sgommata, ferma Douglas Costa. Pimpante.IMMOBILE 6,5Dà una bella palla a Caicedo, poi all’improvviso colpisce il palo con un missile a fine primo tempo. Nel secondo viene murato. Si procura il rigore anticipando Bonucci e lo trasforma dal dischetto. Sfortunato.CAICEDO 5Viene murato da Bonucci, poi si vede solo in qualche sponda o tacco. Troppo poco. Fantasma.VAVRO 5,5Entra e prova un tiro al volo. Imposta, ma rischia come Luiz Felipe da ultimo uomo. Discontinuo.ANDRE’ ANDERSON 6Si presenta con una setta che sfiora quasi l’incrocio dei pali. Volenteroso.ADEKANYE n.g.FALBO n.g.MORO n.g.INZAGHI 6Trasmette l’orgoglio al gruppo, ma non basta un tempo per uscire indenni dallo Stadium. Spinge la Lazio a reagire dopo il raddoppio bianconero. Motivatore.ORSATO 5,5Va al Var e valuta da rigore il braccio in area di Bastos sul tiro di Ronaldo. Si dimentica un giallo (almeno) per una gomitata di Rabiot. Dubbioso.Szczesny 6Graziato dal palo clamoroso di Immobile sul finale di primo tempo, poi intuisce ma non riesce a parare il rigore di ImmobileCuadrado 5,5Ingaggia un duello all’ultimo tacchetto con Anderson ma lo subisce più del previsto. Pensa più a difendere che ad offendere, avrebbe anche spazio ma non lo sfrutta.De Ligt 6,5Solito muro, senza la minima crepa. Tiene a bada Immobile e Caicedo, nonostante una spalla traballante. E’ diventato il punto di riferimento difensivo, senza di lui la Juve va in difficoltà.Bonucci 5Pronti via mura in corner un tiro pericoloso di Caicedo. Appena gli concede un metro, Immobile sfiora il gol colpendo il palo. Ingenuità colossale nel finale: è in netto vantaggio ma fa sfilare il pallone e abbatte Immobile in area. Rigore sacrosanto per il 2-1 finaleAlex Sandro 6Dopo 10 minuti sfiora il gol con un colpo di testa piazzato su assist di de Ligt, poi va in controllo con esperienza, e rischia pochissimoRamsey 5,5Titolare a sorpresa al posto di Pjanic, non lascia il segno. Ancora in affanno dal punto di vista fisico, può solo crescereBentancur 6Dinamico nella posizione ma non sempre lucido nelle scelte. In regia è diventato un’alternativa all’altezza del maestro PjanicRabiot 6,5Bello spunto nel primo tempo con progressione poderosa (come contro il Milan) e tiro deviato da Strakosha in corner. Ci mette fisico e personalità, ora è il vero RabiotDouglas Costa 5,5Qualche spunto interessante, ma sembra giocare più per se stesso che per la squadra. Non sfrutta adeguatamente velocità e doti tecnicheDybala 7Doveva partire dalla panchina, ma si conferma in gran forma. Dribbling e giocate, nella ripresa si trasforma in uomo assist, ruba palla a Luiz Felipe e offre a Ronaldo il 2-0 solo da spingere in portaC. Ronaldo 7,5Due gol e una traversa. Supera Immobile (che lo raggiunge nel finale) in classifica dei marcatori. Primo tempo non indimenticabile, nella ripresa cambia marcia: si procura e trasforma il rigore dell’1-0 (braccio di Bastos) con freddezza, segue Dybala e insacca il 2-0, poi fa tremare Strakosha con un colpo di testa sulla traversa.Danilo 6Entra a partita decisaMatuidi 6Ci mette equilibrioSarri 6.5Prima della partita incassa la fiducia di Paratici per la prossima stagione, la Juve sfonda nella ripresa e per lo scudetto è solo questione di tempo. Sorprende la scelta di tenere fuori contemporaneamente Pjanic e Dybala, ma Higuain si chiama fuori nel riscaldamento, e la Joya fa la differenza.