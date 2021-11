Diretta Juventus-Zenit ore 21.00: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Martedì 2 Novembre 2021, 12:16 - Ultimo aggiornamento: 12:24

Notte di Champions League per la Juventus di Massimiliano Allegri. Che se in campionato perde contro Sassuolo e Verona, in Europa, almeno per il momento, guida il girone H a punteggio pieno. I bianconeri all'Allianz ospitano lo Zenit e cercheranno di chiudere in maniera definitiva il discorso qualificazione. Un solo dubbio di formazione per il tecnico bianconero: Bentancur e Chiesa si giocano una maglia da titolare con il primo che al momento sembra leggermente favorito. In caso d'impiego dell'azzurro invece, McKennie si piazzerà al fianco di Locatelli. Davanti Dybala e Morata.

APPROFONDIMENTI CHAMPIONS LEAGUE Juventus, ira Allegri: «In 5 giorni buttato un mese e... SPORT Juventus, nuova sconfitta a Verona: stasera Roma-Milan

SEGUI LA DIRETTA DI JUVENTUS-ZENIT

Juventus-Zenit, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): 1 Szczesny, 6 Danilo, 19 Bonucci, 4 de Ligt, 12 Alex Sandro; 14 McKennie, 30 Bentancur, 27 Locatelli, 20 Bernardeschi; 10 Dybala, 9 Morata. All. Allegri.

ZENIT (3-4-3):1 Kritsyuk; 5 Barrios, 2 Chistyakov, 44 Rakitskiy; 19 Sutormin, 15 Kuzyaev, 8 Wendel, 3 Santos; 17 Mostovoy, 7 Azmoun, 11 Claudinho. All. Semak.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La partita tra Juventus e Zenit è in programma alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino e sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252. La diretta streaming sarà disponibile su SkyGo, Now TV e TimVision. In chiaro invece la sfida di questa sera sarà possibile seguirla su Canale 5. In streaming gratuito invece su MediasetPlay.