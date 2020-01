Juventus, visite mediche per il giovane Ntenda prelevato dal Nantes

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORINO Mercato chiuso, ma fino a un certo punto per la Juventus. Se al momento l’unico investimento è stato per Kulusevski (in arrivo a giugno), Paratici e Nedved sono al lavoro da settimane anche per potenziare il settore giovanile, dalla Primavera in giù, alla ricerca di potenziali crack da promuovere alla corte di Sarri. Oggi visite mediche per il promettentissimo classe 2002 Jean Claude Ntenda, che i tifosi del Nantes già rimpiangono, mentre è stata ufficializzata la cessione del 21enne Han all’Al Duhail di Mandzukic e Benatia. Nelle prossime ore è atteso un altro 2002, Yannick Cotter dal Sion, mentre nelle scorse settimane i dirigenti bianconeri hanno giocato d’anticipo assicurandosi il classe 2003 Matias Soulé, svincolato dal Velez per l’Under 17. Intanto si valuta il possibile ritorno alla base di Orsolini, grazie a un diritto di prelazione che garantisce l’acquisto a giugno dal Bologna per 22,5 milioni di euro, oppure 30 l’estate successiva. Ringiovanire la rosa è una priorità e si lavora anche a lungo termine, Kulusevki arriverà a giugno mentre Paratici continua a monitorare Chiesa, Zaniolo e Tonali, i migliori talenti del nostro campionato, con un occhio anche all’estero: Miranda del Barcellona e Chong dal Manchester United.