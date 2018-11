Juventus, verso un futuro di stelle senza strisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non sempre cambiare equivale a migliorare diceva Winston Churchill ma per migliorare bisogna cambiare». La stessa frase presa in prestito da Montella due anni fa per il suo Milan è quella che meglio racconta gli ultimi anni di Juventus, insieme all'intramontabile «Vincere è l'unica cosa che conta». Gli anni di presidenza Andrea Agnelli, infatti, sono stati tra i più vincenti e rivoluzionari della storia bianconera, con una corsa contro il tempo quasi più avvincente della Champions. Solo una società in continua evoluzione poteva tenere testa a sette scudetti consecutivi sul campo, la Juventus è lanciata a tutta velocità verso il futuro con radici salde a cui ancorarsi nei momenti di transizione, grazie alla proprietà più longeva nel calcio italiano. Il primo passo verso il rinnovamento è stato fatto nel 2009 con l'inizio dei lavori per l'Allianz Stadium, primo di proprietà di una società calcistica in Italia, eredità pesante dell'ex ad Jean Claude Blanc.LA CONTINASSADal giorno della sua inaugurazione (8 settembre 2011) la Juve ha sempre vinto lo scudetto impennando i ricavi con 200 milioni - solo dallo stadio - nei primi 5 anni. L'altro grande step a livello ambientale è stato il nuovo polo bianconero della Continassa, lo Stadium al centro del JVillage. Quasi 150 mila metri quadrati con sede, centro di allenamento, hotel e una scuola internazionale mentre il vecchio centro di Vinovo è stato appaltato alle giovanili e le JWomen, altro progetto vincente con la vittoria dello scudetto al primo anno. Il calcio è fatto di campo ma soprattutto di persone, e anche nella loro gestione la Juventus non ha mai smentito il suo credo, rottamando e svecchiando con buona pace dei tifosi. Il primo è stato Del Piero, accantonato con un annuncio lapidario di Agnelli all'assemblea degli azionisti di inizio stagione: «Questo sarà l'ultimo anno di Alessandro Del Piero alla Juventus».VISIONI SUL FUTUROPoi è toccato a Buffon, perché la Juventus aveva deciso di puntare su Szczesny e nulla avrebbe fatto cambiare idea al presidente. Nemmeno su Claudio Marchisio, volato a San Pietroburgo per ritrovare stimoli e sorrisi, dopo una vita in bianconero. Il caso più emblematico è stato l'addio di Beppe Marotta, consumato a sorpresa nel post partita di Juve Napoli. Visioni discordanti su futuro, Europa e mercato, e una discussione accesissima prima del Napoli hanno convinto Agnelli ad anticipare un ricambio generazionale fisiologico, con pieni poteri a Paratici e Nedved. Tutti importanti ma nessuno fondamentale ricorda spesso il presidente e lo ha dimostrato con i fatti, sacrificando anche il vecchio logo in nome del progresso. Due J stilizzate, un'immagine più intuitiva e immediata, per lanciare la Juventus sul mercato orientale e americano, proprio come l'investimento Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato scelto anche per aprire nuovi orizzonti a livello di merchandising, e far conoscere la maglia juventina in ogni angolo del globo. La stessa maglia da cui (secondo alcune anteprime) l'anno prossimo potrebbero sparire le strisce verticali: mezza nera, mezza bianca, una scelta che spiazza i tifosi ma vincente a livello di marketing. Rincorrere il fatturato di Real Madrid e Bayern vale una crisi di identità?