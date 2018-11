Ultimo aggiornamento: 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Juventus ha la possibilità già da questa sera di riscattarsi dopo la sconfitta di due settimane fa subita di fronte ai propri tifosi dal Manchester United col punteggio di 1-2; anche con un pareggio i ragazzi di Allegri sarebbero qualificati, ma poiché l'obiettivo dei bianconeri è quello di vincere il girone, la Juve darà certamente tutto per portare a casa i 3 punti. Gli iberici sono al momento terzi in classifica con 5 punti e devono vincere per puntare ad un posto negli ottavi di finale.LE FORMAZIONI:JUVENTUS:VALENCIA: