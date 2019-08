Juventus, lo United è stanco di aspettare Dybala. E Conte torna a sperare per Lukaku

Ultimo aggiornamento: 00:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

complica i piani della. Le alte richieste dell'attaccante argentino, abbinate ai problemi relativi ai diritti di immagine (ceduti dal giocatore alla società maltese Star Image, attraverso un contratto rescisso nel 2017 unilateralmente), hanno infatti stancato il, che ieri ha deciso di abbandonare la trattativa. Lo scambio conè quindi quasi sfumato, ma i bianconeri non escludono un piano B. Quale? Arrivare al belga offrendo altri giocatori della rosa. Sicuramente Mandzukic resta uno degli obiettivi dei Red Devils: è vicina l'intesa tra gli inglesi e il croato sulla base di un contratto da circa 6 milioni di euro a stagione. Intanto l'Inter, dopo il rilancio di ieri, è pronta a sfidare i bianconeri per il gigante ex Everton. «Prima sembrava nostro, poi della Juve...Finché non firma tutto è possibile», le parole del tecnico Conte sull'attaccante classe '93. Tornando agli scambi, è imminente il trasferimento di Cancelo al Manchester City, con Danilo pronto a fare il percorso inverso. Alla Juve anche un conguaglio da circa 30 milioni di euro.