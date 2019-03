Juventus-Udinese, le pagelle: Alex Sandro super, Matuidi non sbaglia mai

Ultimo aggiornamento: 23:56

Szczesny 6Un solo tiro in porta di Pussetto nel primo tempo, poi viene trafitto dal diagonale imprendibile di Lasagna nel finale.Caceres 6Partita perfetta, con un’unica distrazione nel finale su Lasagna, che però costa il gol dell’Udinese.Barzagli 6Aspettative a mille per il rientro ma la sua gara dura solo 25 minuti causa infortunio muscolare.(25’ pt Bonucci 6,5 Controlla e mette ordine senza faticare troppo)Rugani 6Pochi pericoli, nessun rischio, ma non sempre preciso negli appoggi ai compagni.Spinazzola 6,5Domina la fascia con personalità, corsa, cross con un occhio alla fase difensiva.Emre Can 6,5Ci mette sempre il fisico e i suoi centimetri si sentono eccome là in mezzo. Pochi inserimenti ma compensa trasformando il rigore del 3-0.Bentancur 7Sforna il cross del 4-0, tatticamente irreprensibile, ci mette fisico e fosforo e vince quasi tutti i contrasti in mezzo al campo.Matuidi 7Mobile e propositivo, copre una porzione di campo non indifferente e ci mette anche qualità quando anticipa la difesa dell’Udinese per il 4-0 di testa.Alex Sandro 7Una delle migliori prestazioni in stagione, peccato che salterà la Champions per squalifica. Trova l’assist dell’1-0, inarrestabile sulla sinistra.Bernardeschi 6,5Nel primo tempo mette alle corde l’Udinese con la sua tecnica tra le linee, cala nella ripresa ma partita da protagonista.Kean 8Anticipa i difensori dell’Udinese per l’1-0, raddoppia con un’azione prepotente chiusa da un tocco di fino, conquista il rigore del 3-0. Più di così non poteva fare, basterà a guadagnarsi qualche altra chance da qui a fine stagione?Dybala 6Entra a giochi fattiNicolussi Caviglia ngAllegri 7Rischia lasciando a riposo quasi tutti i big ma alla fine ha ragione lui: tiene tutto il gruppo sulla corda in vista della Champions e fa riposare i più stanchi. La difesa a tre potrebbe essere un’idea da riproporre, e questo Kean merita più spazio.