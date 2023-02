Allegri lancia Pogba nel derby: «Sarà convocato, se c'è bisogno gioca. Ora deve rimettersi in carreggiata». Locatelli squalificato, Chiesa in panchina

Il ritorno di Pogba, 315 giorni dopo l’ultima partita giocata con la maglia dello United, anima una Juve lanciatissima verso la rimonta in Europa con tre vittorie consecutive in campionato. In attesa del ricorso al Collegio di garanzia dello Sport, Allegri si coccola il suo numero 10, ma senza pressioni. «Paul sta meglio, domani è convocato. Se ci sarà bisogno lo mettiamo in campo, non ha un minutaggio altissimo ma buono. Ho parlato con lui come parlo con tutti i giocatori, deve capire che ha un pezzo importante di stagione per rimettersi in carreggiata. Deve ritrovare tutti gli stimoli per fare un buon finale di stagione e per darci una mano, quando tieni ferma la macchina un anno non è che giri la chiave e va alla stessa velocità; ci vuole pazienza».

Il -15 è stato metabolizzato dallo spogliatoio, dopo qualche difficoltà iniziale: «La squadra ha superato la penalizzazione, dopo l’Atalanta abbiamo avuto una reazione, poi c’è stato il rimbalzo verso il basso col Monza e ci siamo assestati. Abbiamo il mini obiettivo di prendere il Bologna. Abbiamo fatto 47 punti, lavoriamo su quello. Sappiamo tutti che dobbiamo arrivare a fine stagione avendo fatto i punti per essere tra le prime quattro, al netto delle sanzioni. Poi abbiamo la semifinale di Coppa Italia e un ottavo di finale con i quarti in Bundesliga».

Juventus, la probabile formazione

Pochi dubbi di formazione con Di Maria e Vlahovic in attacco. «Dusan ha tutto il tempo per migliorarsi, Chiellini quando ha finito di giocare aveva un sinistro delizioso… È questione di allenamenti ripetuti. A parte Milik, Miretti, Kaio e Locatelli squalificato, tutti gli altri stanno bene, Bonucci andrà in panchina. Chiesa sta bene ma difficilmente partirà titolare. Paredes ha alternato buone prestazioni ad altre meno buone, ha giocato tanto ad alti livelli, per noi è un giocatore importante. Col Torino è una partita sporca, dobbiamo portare gli episodi dalla nostra. Le squadre di Juric sono aggressive, danno pressione e attaccano molto. Dobbiamo calarci e non giocare in punta di piedi se no rischiamo di prenderle. Dobbiamo essere consapevoli dell’importanza della gara. Noi in campo dobbiamo fare i punti per rimanere tra le prime quattro, indipendentemente da quello che succede fuori. Per ora siamo tra le prime quattro con una partita in meno. In Champions abbiamo fallito la qualificazione, abbiamo sbagliato»