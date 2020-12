JUVENTUS

Szczesny 7: Parata strepitosa su Zaza lanciato a rete dopo 13 minuti

Cuadrado 6: Due assist, ma dietro balla: nel finale si primo tempo perde un pallone sanguinoso che innesca il contropiede non concretizzato da Linetty. Orsato gli annulla un gol per fuorigioco di Bonucci

De Ligt 5,5: Meno lucido del solito, qualche pallone perso e qualche fallo di troppo

Bonucci 6: In ritardo sui ribaltamenti di fronte avversari, ma trova il gol da tre punti a un minuto dalla fine con perfetta scelta di tempo

Danilo 5,5 Va a ruota dei compagni e non sempre impeccabile

Kulusevski 5 A destra non gira, impreciso, esce per una botta alla spalla

Bentancur 5: Leggero e sfortunato nella deviazione fortuita sul vantaggio del Toro, in grande affanno

Rabiot 5: Corre parecchio ma spesso a vuoto, non dà ordine e non fa nemmeno legna

Chiesa 5,5 Passo indietro rispetto alla Champions, un tiro in porta e nulla più

Dybala 5: Primo tempo disastroso, palloni persi e zero spunti, un buono spunto per Chiesa nella ripresa

Ronaldo 5 Ci mette corsa e voglia, ma gira al largo dalla porta e non incide

(26’ Alex Sandro 6); (12’ st Ramsey 5,5) (26’ McKennie 7 La scossa che serviva alla Juve. Svetta di testa per l’1-1 e sfiora il secondo, anticipato da Bonucci), (46’ st Bernardeschi ng),

Pirlo 6 Un’ora in affanno, la sua Juve non gira. Poi pesca l’asso McKennie e porta a casa 3 punti d’oro, ma c’è ancora parecchio lavoro da fare

TORINO

Sirigu 6; Buona parata su Chiesa, forse avrebbe potuto azzardare mezza uscita sui due gol

Nkoulou 6,5: Porta in vantaggio i suoi alla prima occasione, sfruttando una dormita difensiva della Juve, cede solo nel finale

Lyanco 5,5 Partita eccezionale fino a quando si perde McKennie sul pareggio. Salvataggio su Dybala provvidenziale ma anche sul secondo gol ha qualche responsabilità

Rodriguez 6 Regge bene ma i due cross/assist di Cuadrado arrivano dalla sua parte

Singo 6,5 Non è più una sorpresa, corsa e personalità anche contro Ronaldo

Meité 5,5: Colpo di tacco decisivo che innesca il vantaggio di Nkoulou, ma a in mezzo al campo si perde spesso e regala palloni agli avversari.

Rincon 6 Fa quello che deve senza strafare

Linetty 5 Rovina un contropiede clamoroso, impreciso e poca sostanza

Ansaldi 5,5 Buoni spunti ma non arriva mai fino in fondo

Zaza 5,5 Si divora un’occasione stratosferica davanti a Szczesny in avvio

Belotti 6,5 Capitano vero. Ultimo a mollare, mette Zaza davanti alla porta e lotta fino all’ultimo minuto di recupero

(45’ st Segre ng), (48’ st Bonazzoli ng); (30’ Lukic 5,5)

Giampaolo 5,5 Un’ora da 7 in pagella, ma non riesce ad arrivare fino alla fine. Ennesima sconfitta in rimonta, la classifica è bruttissima



© RIPRODUZIONE RISERVATA