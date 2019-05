© RIPRODUZIONE RISERVATA

La 35esima giornata di Serie A si apre con l'anticipo di lusso del venerdì sera, il derby della Mole tra Juventus e Torino. Questa volta è il Torino a chiedere di più a questa partita per questioni di classifica: i granata infatti, al momento in sesta posizione con 56 punti, sono in piena lotta per la conquista del quarto posto finale attualmente occupato dall'Atalanta, distante però solo 3 lunghezze dai granata; ma quello di stasera rimane comunque un derby, e la Juventus non farà sconti.Derby denso di significati per il Torino, nel giorno precedente il 70esimo anniversario della strage di Superga. Nei 147 precedenti giocati in Serie A, la Juventus ha vinto 70 volte, esattamente il doppio dei granata, 42 i pareggi. L'ultima vittoria dei ragazzi oggi guidati da Walter Mazzarri ''in casa'' della Juventus risale al 9 aprile 1995, oltre 24 anni fa: 1-2 con doppietta di Rizzitelli inframmezzata dall'autogol di Maltagliati per il momentaneo pareggio bianconero.