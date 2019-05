Stasera Juventus-Torino, i granata inseguono il sogno Champions

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ un derby della Mole rovesciato: la Juve gioca per l’orgoglio, il Toro per la classifica e un obiettivo rincorso 43 anni. La Champions è il sogno proibito granata e l’incubo dei bianconeri da 23 anni, toccherà a capitan Belotti trascinare i suoi all’impresa della vita. Un passo per l’Europa League, due per la Champions, il Toro vola sulle ali di chi non ha nulla da perdere e sulla fiducia di ambiente e tifosi, stregati da Mazzarri. WM ha puntellato, ricostruito e blindato (con la terza miglior difesa del campionato) fino a rivedere le stelle della Champions da vicino, elevando il derby a partita della vita per motivi di classifica, e non per salvare una stagione come troppo spesso negli ultimi anni. L’impronta del suo allenatore è profonda, il Toro vive il presente a mille, mentre la Juve si proietta già al futuro visto che al campionato non ha più nulla da chiedere, se non qualche esperimento tattico e un paio di giovani da testare. Il più motivato rischia di essere il solito, CR7 («Anche in Italia ho dimostrato che non vendo fumo – le sue parole a El Pais -, allenare in futuro? Perché no?») , a caccia del trono di capocannoniere in A, ma anche Max Allegri ha voglia di ricominciare, senza cambiare. L’incontro con Andrea Agnelli è imminente, le parole del tecnico alla vigilia del derby anticipano quello che dovrebbe essere l’esito del faccia a faccia, ovvero il rinnovo di contratto con prolungamento (un anno) e adeguamento di stipendio. A meno di colpi di scena (Guardiola) o inserimenti a sorpresa (Conte) Max è a un passo dalla sesta stagione sulla panchina bianconera, chi l’avrebbe detto al suo arrivo a Torino, accolto a sputi e insulti dagli ultrà? «C’è da vedersi per parlare e programmare – spiega Max -, pensare a come migliorare la squadra e valutare futuri obiettivi, la cosa più importante sono le idee del presidente. Sbagliato parlare di alternative, ogni anno sento dire che Allegri va via, e poi sono qui da 5 anni«. Poi il passaggio che allontana i dubbi: «Abbiamo un mese di tempo di vantaggio per pianificare e capire in che direzione andare l’anno prossimo. Quando non sono convinto a livello tecnico non riparto». Nessun dubbio per Urbano Cairo, Mazzarri sarà riconfermato a furor di popolo. «Non firmo per lo zero a zero, firmo solo per il massimo. Sembrano invincibili, ma può succedere che facciamo qualcosa di straordinario. Abbiamo superato tante prove di maturità, la Juve è il nostro esame di laurea».(4-3-3): Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Bernardeschi. All. Allegri(3-4-2-1): Sirigu, De Silvestri, Nkoulou, Izzo; Aina, Meité, Rincon, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Belotti. All. MazzarriOrsato: diretta ore 20.30 Sky Sport Serie A