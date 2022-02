Juve-Toro, Allegri senza Bonucci e Chiellini: «In difesa de Ligt e Rugani. Discutere Morata è follia»

Il primo Derby della Mole di Vlahovic e l’ultimo di Belotti, con la Juventus in emergenza difensiva (fuori Bonucci e Chiellini) ma costretta agli straordinari per puntare alla rimonta Champions. «Bravo Juric a dare un’anima al Toro - spiega Allegri alla vigilia -, quello contro l’Atalanta è un buon pareggio: alla fine di può entrare in Champions anche per un punto. Non so se schiererò i tre davanti. Bonucci ha un affaticamento al polpaccio, vediamo se sarà disponibile martedì. Bernardeschi non è ancora pronto, ha un’infiammazione all’adduttore, Chiellini e Chiesa sono out. Danilo squalificato. I centrali saranno Rugani e De Ligt».

BREMER - Non mi fate dare giudizi sugli altri giocatori. Capello ad esempio prima del Real Madrid non apprezzava Redondo, poi arrivò lì e lo fece giocare sempre. I giocatori vanno allenati, dall’esterno è superficiale la valutazione.

DNA JUVE - Sono stati messi da parte gli obiettivi personali per mettersi a disposizione della squadra. Ora sono 6/7 mesi che stiamo insieme, ci conosciamo meglio. Siamo più squadra, c’è entusiasmo e voglia di vincere.

MORATA - Discutere Morata tecnicamente è follia pura. Ora il mercato non conta, bisogna essere concentrati sul momento: Poi a giugno vedremo.

JURIC - È un allenatore bravo, che ha fatto bene a Verona e ora sta facendo bene a Torino. Il confronto aiuta a crescere. Non c’è solo un metodo per vincere e dipende in che società sei e che DNA ha. Su Juric la società ha fatto un’ottima scelta dal punto di vista tecnico e caratteriale.

CHAMPIONS - Ottima gara dell'Inter in Champions, le favorite sono Bayern, City e Psg.