Juve, Daspo per Ferramosca. Non vedrà più le gare sul campo dedicato al figlio morto a Vinovo

C’è anche Lucio Ferramosca tra gli indagati dell’inchiesta «Last Banner», che ha azzerato i vertici dei gruppi ultrà del tifo della Juventus. Si tratta del papà di Alessio, giovane giocatore bianconero annegato il 15 dicembre 2006 nel laghetto di Vinovo col compagno di squadra Riccardo Neri. Da quanto trapela dalle indagini degli inquirenti, Ferramosca era vicino al leader dei Drughi, Geraldo Mocciola, detto Dino, arrestato dalla Digos insieme ad altri cinque capi ultrà.

Nell’ordinanza il nome di Ferramosca compare in una telefonata intercettata di Domenico Scarano, uno dei sodali di Mocciola, che si lamenta con lui perché il club concede soltanto 50 biglietti al gruppo per la partita dei quarti di finale di Champions contro l’Ajax. Ferramosca è stato sottoposto a provvedimento di Daspo per cinque anni.

Il Daspo è esteso a tutte le manifestazioni Figc e alcune si disputano proprio sul campo «Ale e Ricky» di Vinovo. Quella del 2006 è una ferita che non si sanerà mai. Alla memoria dei due ragazzi scomparsi in quella assurda tragedia è infatti dedicato il campo sul quale giocano la squadra Primavera e quella femminile. Ferramosca è anche molto conosciuto nel mondo del calcio dilettantistico piemontese, oltre che essere rispettatissimo all’interno della Curva Sud.

Ultimo aggiornamento: 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA