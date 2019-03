​Juventus, ultrà ancora contro Agnelli: nuovi striscioni all'Allianz

Una tregua momentanea per la serata di Champions, ma è sempre guerra aperta tra la Juventus e i gruppi organizzati. La Curva Sud ha deciso di interrompere lo sciopero del tifo solo per la sfida contro l’Atletico di questa sera, ma non si placano le proteste nei confronti di società e dirigenza. Dopo le scritte ingiuriose nella notte post Udinese, ierisera sono stati esposti altri striscioni davanti ai cancelli esterni dello Stadium. "Senza la nostra voce, il silenzio è atroce", “Chiedi i Daspo alla polizia e alzi i prezzi per mandarci via" e "Nessuna Coppa dei campioni vale quanto il rispetto dei tuoi tifosi". Clima teso e il rischio concreto che a partire da domani lo sciopero della frangia più calda della tifoseria possa durare fino a fine stagione.

Ultimo aggiornamento: 13:35





© RIPRODUZIONE RISERVATA