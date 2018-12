Juventus, Szczesny: «Possiamo migliorare ancora la classifica»

«Con l'Atalanta a Bergamo è sempre molto complicato. Mi aspetto una gara difficile e sarà importante vincere perché a Milano si gioca uno scontro diretto tra Napoli e Inter». Il Natale non rende 'più buonò Wojciech Szczesny che, conquistato il titolo d'inverno, vuole continuare a vincere con la Juventus. Perché «se facciamo il nostro dovere - dice ai microfoni di Sky - possiamo ancora migliorare la classifica». Non si pone limiti il portiere bianconero, uno dei segreti della Juve dei record di questa stagione. La sua porta è inviolata da sei partite consecutive. «Abbiamo fatto un gran lavoro difensivo, concedendo nelle ultime partite solo due occasioni: una all'Inter e una, su rigore, al Milan - sostiene il polacco - È una dimostrazione di grande equilibrio e compattezza della squadra, molto importante in questo momento». Qualità che, per il numero uno, si sono viste anche contro la Roma: «Ha giocatori di buona qualità che hanno saputo crearci qualche difficoltà nel secondo tempo, però siamo rimasti ordinati e compatti e non abbiamo subito occasioni da gol». La qualità in avanti è un'altra differenza rispetto agli avversari. «L'arrivo di Ronaldo ci ha aiutato a capire che, se facciamo il nostro lavoro dietro, davanti qualcosa succede e riusciamo a vincere le partite». E poi ci sono anche Mandzukic, «che sta segnando tanto, soprattutto negli scontri diretti», e Dybala, un giocatore «più completo e maturo» che «sta facendo un grandissimo lavoro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA