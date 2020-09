© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentreannuncia ai microfoni di Goal.com la sua permanenza a, il futuro del suo amicoresta incerto. L'attaccante uruguaiano è stato scaricato dal tecnico Koeman e da qualche settimana ha avviato le discussioni con i blaugrana per concordare la buonuscita. Ma, a causa del problema passaporto e della tempesta Messi, la trattativa procede a rilento. Tra l'altro, lo stesso argentino avrebbe chiesto ai catalani di trattenere il bomber exma al momento non si registrano dietrofront: Bartomeu deve sfoltire la rosa e l'ingaggio da 15 milioni di euro di Suarez pesa molto. La Juve resta così spettatrice interessata. È in contatto con gli avvocati del Pistolero e, come da tradizione, gioca su più tavoli. Parla con gli agenti di, storico pallino di Paratici, e conserva il sì di Dzeko. Quest'ultimo resta il preferito di Pirlo per motivi tecnici: duttile, esperto e compatibile con Cr7 e Dybala. Un aspetto, questo, che lo rende particolarmente simpatico all'interno dello spogliatoio bianconero. Intanto, i Campioni d'Italia non mollano Chiesa. Fali Ramadani, intermediario dell'affare, è in Italia per dare un impulso alla trattativa, proprio nei giorni in cui i Viola chiudono per lo svincolato