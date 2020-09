Esame Suarez: esposto del Codacons a Procura e Figc

«Fatti gravissimi che dovrebbero avere un riscontro della giustizia, non solo ordinaria, ma anche sportiva». Così il presidente del Codacons, Marco Donzelli, che sulla vicenda dell'esame di italiano del calciatore Suarez annuncia un esposto « alla Procura della Repubblica e uno alla Figc». «Come noto l'articolo 32 del Codice di Giustizia Sportiva in materia di tesseramenti - ricorda Donzelli - prescrive che tutti i tesserati che 'tentino di compiere ovvero consentano che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9».

