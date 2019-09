Juventus, Sarri: «CR7, Higuain e Dybala possono giocare insieme. No alla difesa a tre»

TORINO – Ha vinto senza brillare contro Verona e Brescia, la SPAL è l’ultima trappola per la Juventus prima di due sfide di alto livello contro il Bayer in Champions e l’Inter in campionato. “Dobbiamo smettere di pensare alla partita successiva, e gli avversari vanno aggrediti altrimenti subiamo le partite, e bisogna evitare di andare sotto”. La ricetta è semplice, la pratica un po’ meno viste le difficoltà nelle ultime due di campionato, in più sulle fasce è emergenza vera. “Magari a sinistra potrei provare Cherubini (vice direttore sportivo n.d.r) che è mancino… Scherzi a parte la difesa a tre per me è difficilmente proponibile se non per qualche spezzone. Ieri abbiamo provato una soluzione (Matuidi terzino sinistro n.d.r), oggi ne proveremo un'altra, poi sceglierò. Demiral? I nostri centrali sono tutti destri di piede, una doppia problematica oltre al cambio di ruolo. Rugani può diventare importante ma non da terzino, avrà le sue opportunità”. Due giocatori da recuperare: “Emre Can ha patito la scelta di escluderlo dalla lista Champions, contiamo di recuperarlo a pieno. Mandzukic? Al momento è in disparte, vedremo quando chiuderà il mercato”. Ramsey è pronto agli straordinari. “Spero abbia tre partite consecutive nelle gambe, stiamo cercando di preservarlo, Barzagli a giugno aveva altri impegni, ora è pronto a curare la fase difensiva individuale di certi giocatori, come ad esempio Cuadrado”. Ronaldo, Dybala e Higuain possono giocare insieme: “Ronaldo può giocare con tutti i grandi giocatori. Higuain è un ragazzo con grande abilità tecnica, Dybala è sopraffino tecnicamente e Ronaldo è un fuoriclasse. Possano coesistere tutti in coppia e in certe fasi della partita anche tutti e tre contemporaneamente”.

Ultimo aggiornamento: 15:16

