Juventus-Spal, le pagelle: Pjanic ​imprescindibile

Perin 6Seconda da titolare in bianconero, attento su una bordata di Bonifazi, nessun rischio.De Sciglio 6,5Partita di personalità, concede poco e sale senza sosta, una conferma.Rugani 6Una “riserva” di lusso, non ha ancora l’esperienza e la fisicità di Bonucci e Chiellini, ma è in crescita.Bonucci 6Annulla Petagna e Antenucci, che fanno pochissimo per metterlo in difficoltà. Immune al turnover.Alex Sandro 6Sta ritrovando la continuità, partita di sostanza, peccato per l’infortunio che lo costringe al cambio nel finale, in dubbio per il Valencia.(42’ st Chiellini ng)Cuadrado 6Meno brillante del solito, perde qualche pallone di troppo, ma quando ha il pallone nei piedi è imprevedibilePjanic 6,5Punizione/assist per il vantaggio di Ronaldo, fa girare la squadra con esperienza. Tatticamente imprescindibile.Bentancur 6,5Se continua così a fine stagione sarà titolare fisso, fa quantità e qualità, lotta e ricama. E ci prova con un tiro al volo da fuori deviato sul più bello.Douglas Costa 7Inizio pigro con qualche palla persa di troppo, poi prende il ritmo e strappa la partita. Un palo clamoroso, il tiro che Gomis respinge sui piedi di Mandzukic per il 2-0.(28’ st Matuidi 6 Preservato per il Valencia, entra a gestire il finale)Mandzukic 6,5Battezza la prima da capitano alla 142° presenza in bianconero con il gol che chiude la partita. Sempre nel vivo del gioco, sempre decisivo.Ronaldo 7,5Decima rete in bianconero dopo 16 partite, nessuno meglio di lui al primo anno di Juve. Apre la partita di sinistro su punizione di Pjanic, la chiude bruciando Felipe e recuperando il pallone del 2-0 per Douglas. Manifesta superioritàAllegri 7Rispolvera il 4-4-2 per ovviare all’emergenza a centrocampo, trova una vittoria preziosa in vista del Valencia, un solo pareggio e solo vittoria in campionato fino a questo momento: difficile fare meglio di così.