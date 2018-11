La Juventus dei record, 34 punti in 12 partite, 26 gol fatti e solo 8 subiti, ospita questo pomeriggio alle ore 18 la SPAL, protagonista di una prima parte di campionato senza dubbio positiva, che la vede al momento 4 punti sopra la zona più calda della classifica. I bianconeri vengono dal successo di San Siro sul campo del Milan nel posticipo giocato prima della sosta per la Nazionale, mentre gli emiliani dal pareggio casalingo subito in rimonta per 2-2 contro il Cagliari.LE FORMAZIONI:JUVENTUS:SPAL:Lo scorso anno, al ritorno della SPAL in Serie A dopo mezzo secolo, la sfida di Torino terminò col punteggio di 4-1, con gol di Bernardeschi e Dybala per i bianconeri, Paloschi per gli ospiti ed Higuain e Cuadrado a suggellare il largo successo dei padroni di casa; risalendo nel tempo, la SPAL ha sfidato la Juventus nel capoluogo piemontese 17 volte in totale non riuscendo mai a vincere, strappando solo 5 pareggi e ritornando nella bella Ferrara sconfitta per le altre 12 volte.