Juve, allarme rientrato: Ronaldo sta bene

La Juventus è rientrata in giornata da Mosca con la qualificazione agli ottavi in tasca e l’allarme Ronaldo rientrato. L’attaccante portoghese, infatti, contro la Lokomotiv è stato sostituito unicamente a scopo precauzionale. Oggi per lui solo massaggi (defaticante come da prassi nel day after) ma da domani dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente con i compagni, pronto a scendere in campo dal primo minuto contro il Milan. Anche la caviglia sinistra di de Ligt è in miglioramento, il difensore in questi giorni sta seguendo un programma di lavoro personalizzato con l’obiettivo di tornare a disposizione prima della sosta contro i rossoneri. In questo senso saranno decisivi i prossimi giorni e il lavoro sul campo, per capire se l’articolazione avrà superato a pieno il trauma distorsivo accusato contro il Toro.









