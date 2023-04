Juventus, a Lisbona basta il pari: 1-1 con lo Sporting e Allegri vola in semifinale (dove l'attende il Siviglia)

Il pareggio 1-1 all’Alvalade spalanca le semifinali di Europa League alla Juventus, decisiva la vittoria 1-0 allo Stadium contro lo Sporting, nel prossimo turno i bianconeri affronteranno il Siviglia che ha eliminato il Manchester United. Vantaggio immediato della Juventus che soffre e rischia grosso nel finale, lo Sporting acciuffa il pareggio con Edwards ma non trova il guizzo per ribaltarla.

Juventus, la nuova classifica e cosa succede ora: Roma ora quarta, Milan e Inter fuori dalla Champions

Allegri punta su Chiesa largo a sinistra nel 3-5-1-1 con Di Maria e Vlahovic in attacco, in porta torna Szczesny dal primo minuto. L’attacco non gira, ci pensa ancora Rabiot a svoltare la partita dopo 9 minuti, bravo e veloce a ribadire in rete un pallone in mischia in area di rigore. Undicesima rete stagionale per il francese, e Sporting colpito a freddo. Ma subito di nuovo in partita, con un intervento in ritardo in area sempre di Rabiot, che affossa Ugarte. Rigore netto, Edwards spiazza Szczesny e rimette in partita i suoi. L’Alvalade si rianima e la Juve passa un brutto quarto d’ora schiacciata dai portoghesi rianimati dal pareggio. Diomande sfiora il vantaggio che vorrebbe dire supplementari, ma dopo un primo momento di sbandamento i bianconeri riescono a gestire gli avversari, senza però più trovare la via del gol. Pessima la prova di Vlahovic, sotto tono anche Chiesa e Di Maria, l’argentino trova un guizzo vincente per Cuadrado ma Vlahovic spreca di testa da 3 metri. Allegri prova a cambiare ritmo con Pogba, Milik e Kostic ma lo Sporting cresce mentre la Juve ci prova solo quasi in ripartenza. E nel finale rischia grosso: Edwards apparecchia per Coates, ma pallone alle stelle, i bianconeri reggono fino al 95’ e poi festeggiano sotto il settore ospiti. Superato il primo dei tre ostacoli ravvicinati, ora c’è il Napoli allo Stadium poi l’Inter in Coppa Italia.