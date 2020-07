© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se vincere è veramente l’unica cosa che conta - come recita il motto scolpito nel DNA della Juventus -, perché quest’ultimo scudetto si trascina una serie di malumori e interrogativi che fanno riflettere? Evidentemente, per motivazioni diverse, il nono titolo consecutivo (che potrebbe arrivare già domani a Udine) è il meno esaltante dell’ultimo ciclo, conquistato alla lunga per manifesta superiorità e mancanza di avversarie in grado di tenere testa fino alla fine. La Juventus si accinge a tagliare il traguardo con un allenatore che non ha convinto i tifosi, un mercato estivo confuso, una rosa da svecchiare e una difesa che ha già concesso 36 reti in stagione. Allegri e Sarri su una cosa sono d’accordo: vincere è sempre qualcosa di straordinario. Ma il nono sembra quasi uno scudetto di routine, che non soddisfa la piazza e soprattutto non dissipa i dubbi sul futuro. Non ci sarà sicuramente tempo per rivoluzioni tecniche della rosa, già auspicate da Max Allegri prima del suo addio, e decisamente più fattibili l’estate scorsa. La Juventus ha temporeggiato e ora si ritrova una rosa da svecchiare e poco tempo per farlo: Chiellini è ancora lontano dalla forma migliore, Bonucci a volte (contro la Lazio) stecca, a centrocampo Khedira è un caso e Matuidi in declino, Douglas Costa non incide e Higuain ha già la testa altrove. Sotto accusa anche l’ultimo mercato: i parametri zero Rabiot e Ramsey, le cessioni di due elementi di livello come Emre Can e Mandzukic, la strategia suicida della cessione di Dybala, scongiurata all’ultimo. La difesa - storico punto di forza dei bianconeri da Conte in poi - prima è stata falcidiata dagli infortuni, poi ha iniziato ad annaspare contro il Milan senza preavviso, con 10 reti subite nelle ultime 4 partite. La Juve nel finale ha sbandato, ma le avversarie invece di sorpassarla hanno fatto di tutto per spingerla sul traguardo, ancora una volta in testa.