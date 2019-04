«Le vittorie vanno sempre festeggiate» ripete Allegri da quando è sulla panchina della Juventus, ma la forza dei bianconeri negli ultimi anni è stata proprio quella di “normalizzare” ciò che per tutti gli altri è un sogno realizzabile una volta ogni tanto. Confermarsi in Italia per questa Juve è diventata una piacevole abitudine che si rinnova a suon di record. E’ l’anno di Ronaldo, e non a caso lo Scudetto arriva con cinque turni di anticipo, e la possibilità di migliorare il record dei 102 punti di Conte a fine stagione. Nessuna altra squadra nei maggiori campionati d’Europa aveva mai inanellato otto campionati consecutivi, record scolpito nella storia juventina destinato a sopravvivere a lungo, in Italia e all’estero. Un’impresa titanica che probabilmente si potrà valutare nella sua interezza solo in prospettiva, una scommessa vinta di Andrea Agnelli dietro la scrivania e dall’architrave della BBC - Barzagli e Chiellini - in campo: gli unici due giocatori che li hanno vissuti tutti, dal primo Scudetto di Conte all’ultimo di Allegri. Campionato a senso unico, primato mai in discussione, Juventus semplicemente superiore ad ogni avversaria, compreso quel Napoli che dopo aver battagliato fino alla fine l’anno scorso quest’anno si arrende alla matematica a 5 giornate dal traguardo.



DOMINIO

Un anticipo eguagliato solo da Torino, Fiorentina e Inter in passato, in serata è festa sobria per una Juve che negli ultimi tempi ha vinto praticamente in ogni modo: a Trieste in campo neutro (2012), in albergo nel 2014, a Vinovo dopo l’allenamento pomeridiano (2016), mentre l’anno scorso la matematica è arrivata all’Olimpico - 37° giornata -, per differenza reti con il Napoli. La batosta contro l’Ajax incide inevitabilmente con le celebrazioni spontanee in piazza post Fiorentina, la vera festa – a distanza di sicurezza per smaltire le scorie di Champions - è in programma il 19 maggio, con la consegna della Coppa Scudetto all’Allianz Stadium. La corsa bianconera verso l’ottavo Scudetto consecutivo è inarrestabile, un dominio senza storia. La Juve parte a razzo vincendole tutte in campionato e in Champions contro Valencia e Young Boys. A fine settembre il 3-1 contro il Napoli allo Stadium è una prima sentenza, accompagnata dal primo posto nel girone di Champions, nonostante la sconfitta indolore contro il Manchester United.



La Juve corre sulle ali di Ronaldo ma ci pensa Mandzukic a decidere gli scontri al vertice contro Inter (dicembre) e Roma. Ronaldo schianta il Milan in Supercoppa, poi mette lo zampino anche nella partita della svolta all’Olimpico contro la Lazio. La Juve va sotto, gioca male, e la ribalta nel finale con Cancelo e Ronaldo. Primo passo falso della stagione con l’eliminazione in Coppa Italia 3-0 contro l’Atalanta, poi una flessione fisiologica tra Parma (3-3) e Atletico Madrid (2-0), ma nel momento decisivo i bianconeri si ricompattano sbancando il San Paolo (1-2) prima di prendersi la rivincita in rimonta contro gli spagnoli in Champions grazie alla tripletta di Ronaldo. Le tre vittorie contro Empoli, Cagliari e Milan cementano il primo Scudetto di Cristiano Ronaldo in Italia, ridimensionato dall’eliminazione in Champions che rovina una festa annunciata.

