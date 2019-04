Ronaldo: «Io alla Juve anche il prossimo anno? Al mille per cento»

«Io alla Juve anche l'anno prossimo? Al mille per cento». Così Cristiano Ronaldo intervistato da Dazn durante la festa scudetto della Juventus. Il fuoriclasse portoghese è il primo giocatore a vincere il titolo nazionale in Spagna, Inghilterra e Italia, «un record che mi rende molto orgoglioso», ha spiegato CR7. «Il primo anno è andato bene, abbiamo vinto la Supercoppa e ora lo scudetto – ha detto Ronaldo – Certo, poteva andare meglio in Champions ma ci rifaremo il prossimo anno». Ultimo aggiornamento: 21:06





