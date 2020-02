Ronaldo: «Dobbiamo lavorare sodo», Bonucci: «Fino alla fine», Cuadrado: «Restiamo uniti»

La sconfitta del Bentegodi brucia. La Juventus, rimontata e battuta dal Verona capace di replicare al gol di Ronaldo con Borini e con Pazzini, vede incrinare le sue convinzioni solidificate da otto anni di scudetti consecutivi. Oggi pomeriggio sarri può vedere avvicinarsi a uno solo punto di dianza la Lazio, impegnata a Parma alle 18 e, in serata, può subire l'aggancio dell'Inter alle prese con il Milan nel derby.

I giocatori hanno affidato ai rispettivi profili social la loro delusione. «Non era il risultato che volevamo», ha scritto Cristiano Ronaldo (alla decima partita con gol di fila) su Instagram. «Dobbiamo continuare a lavorare sodo per raggiungere i nostri obiettivi». Leonardo Bonucci, invece, si affida all'hashtag "storico" «#FinoAllaFine» corredato, sempre su Instagram, da tre foto. Il difensore bianconero è stato l'autore del fallo di mano che ha poi determinato il rigore della

vittoria per l'Hellas. «Non è stato un buon risultato - la conferma del compagno di squadra, Juan Cuadrado, nel suo post pubblicato su Instagram -.Ma dobbiamo continuare con la nostra mentalità vincente ed essere più uniti che mai» la ricetta conclusiva dell'esterno colombiano per risolvere gli evidenti problemi dei bianconeri.

