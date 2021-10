Juventus-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Martedì 26 Ottobre 2021, 14:37

Dopo sei successi consecutivi, la Juventus di Massimiliano Allegri ha pareggiato contro l'Inter a San Siro. Non male come risultato per quanto visto sul campo, non bene per la classifica dei bianconeri, sesti e lontani dieci punti dalla vetta di Milan e Napoli. E per dare una scossa servirà ripartire, con il calendario di Serie A che dà una mano al tecnico livornese proponendo subito, e a tre giorni dal derby d'Italia, il Sassuolo di Alessio Dionisi, alle 18:30, e all'Allianz Stadium.

Allegri ritroverà la sua coppia di titolari in attacco, Dybala-Morata, e potrà contare anche su Adrien Rabiot, guarito e recuperato dal Covid. Per quanto riguarda i neroverdi, il tecnico ex Empoli proverà a superare l'esame Juve schierando il tridente composto da Berardi-Defrel-Raspadori, lasciando fuori invece Gianluca Scamacca. Ecco le probabili formazioni.

SEGUI LA DIRETTA DI JUVENTUS-SASSUOLO

Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Chiesa, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Traore; Berardi, Defrel, Raspadori. All. Dionisi

Dove vederla in tv e diretta streaming

Il match tra Juventus e Sassuolo delle 18:30 di mercoledì 27 ottobre verrà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. Per seguire la sfida dell'Allianz Stadium basterà scaricare l'app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. La diretta testuale sarà invece disponibile sul sito del Messaggero.it.