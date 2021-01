Juve, Pirlo: «Essenziale battere il Sassuolo. Il Covid? Condiziona tutti»

La difesa juventina è ridotta ai minimi termini viste le assenze contemporanee di Cuadrado, Alex Sandro e de Ligt causa Covid, ma Pirlo non fa drammi e dopo aver sbancato San Siro cerca la continuità contro il Sassuolo. "Il Covid condiziona me come tutti gli altri allenatori, ma il calcio va avanti. Pensiamo a lavorare con quelli che abbiamo, i problemi sono altri. Pensiamo al Sassuolo, un’avversaria difficile, ottima squadra soprattutto in fase di costruzione del gioco. Bisogna evitare di concedere varchi, perché loro sono bravi ad uscire sulla pressione avversaria. I 3 punti col Sassuolo sono uguali a quelli col Milan, la nostra voglia di vittoria deve essere sempre la stessa, è stata un successo importante a San Siro ma se non vinciamo domani non è servito a niente”.

CHIESA “Sta bene, ha avuto un problema all’anca ma siamo riusciti a recuperarlo. Conoscevo le sue qualità, non sono stupito. Può migliorare ancora tanto, è il prototipo del grande campione, deve crescere e migliorare”.

OBIETTIVO “Vinciamo da 9 anni, sappiamo che c’è pressione ma la squadra da battere è sempre quella che è prima. Chiedo di migliorare nella forza mentale. Quando facciamo gol poi viviamo qualche minuto con la testa tra le nuvole. Voglio maggiore concentrazione da tutti, in particolare dai giovani”.

SCELTE “Demiral è più pronto. Può partite titolare. Chiellini presto potrà partire dall’inizio anche lui. Kulusevski domani potrebbe essere un’arma in più durante la partita. Morata sta meglio, si è allenato a parte, vedremo domattina se portarlo almeno in panchina. Arthur è recuperato, può giocare insieme a chiunque nel nostro centrocampo. Bernardeschi è affidabile e avrà le sue chance”.

MERCATO “Ho altri problemi a causa del Covid. Valuteremo più avanti”.

COVID “Per il momento sono ancora tutti positivi, possono star fuori 10, 20 giorni o di più. È soggettivo, si valutano i tempi di recupero col passare dei giorni”.

DE ZERBI “Ho un bel rapporto con Roberto. Siamo bresciani, abbiamo la stessa età ma lui ha già fatto un bel percorso. L’ho sentito spesso anche in estate per sapere delle cose, parliamo spesso di calcio”.

