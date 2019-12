Juventus, Sarri soddisfatto: «Un'ora di ottimo livello, i 3 davanti hanno fatto bene»

«Dopo la Champions è la prima volta che facciamo bene, abbiamo giocato sessanta minuti di ottimo livello, potevamo gestire meglio il tre a zero nel finale». È il giudizio dell'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, dopo il successo per 3-1 sull'Udinese. Applausi per il tridente: «In questo momento stanno bene, contro una squadra che cerca poco il palleggio e cerca gli attaccanti, mi sembravano la scelta migliore -spiega Sarri ai microfoni di Sky Sport-. Quando loro hanno palleggiato di più, abbiamo sofferto. Il tridente è una soluzione straordinaria ma da tenere in considerazione, in certe partite e situazioni».





