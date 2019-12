Juventus, sosta di una settimana per cancellare la Supercoppa e ritrovare le energie

Una settimana per cancellare la Supercoppa e ritrovare energie fisiche e mentali in vista della seconda parte della stagione. Se il problema della Juve a Riad era veramente la condizione atletica - come sottolineato da Sarri nel post partita -, la sosta potrebbe tornare utile per ricaricare le pile e ritrovare nuovi stimoli. La mazzata post Riad è la squalifica di Bentancur, fuori ben 3 giornate: salterà Cagliari, Roma e Parma dopo il rosso contro la Lazio e gli insulti ad arbitro e quarto uomo. Un’assenza fondamentale per la Juve, considerando che anche Khedira non tornerà prima di due mesi e mezzo. Intanto c’è da risolvere la situazione allarmante di una difesa che procede alla media di un gol subìto a partita: 24 reti concesse contro le 12 della scorsa stagione, dopo le stesso numero di partite. La Juve non ha ancora metabolizzato la difesa a zona pura di Sarri e la linea alta, e va chiarita l’assenza di de Ligt nelle ultime quattro partite (salvo i pochi minuti nel finale contro l’Udinese). Intanto si pensa alle uscite: Mandzukic è ad un passo dall’ufficialità al Al Dhuail (e conguaglio di 5,5 milioni di euro ai bianconeri), Perin vicino al ritorno al Genoa, su Pjaca c’è il Verona, Rugani sta valutando l’addio a gennaio così come Emre Can, tentato dal Psg.

Ultimo aggiornamento: 20:21

