Juventus, Sarri può sorridere: scelte azzeccate e nuove certezze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORINO Il selfie collettivo nello spogliatoio dello Stadium post derby d’Italia - in barba alle distanze di sicurezza - è la cartolina di una Juve che si è ritrovata, compatta, affamata e vogliosa. Le scelte di Sarri hanno fatto la differenza, e la Juve ha piegato l’Inter dimostrando tutta la sua forza senza Chiellini, Pjanic, senza i gol di Ronaldo e con un Dybala part time. Effetti collaterali di una rosa assolutamente all’altezza e addirittura eccessiva in alcuni reparti: in difesa l’infortunio di Demiral è passato quasi inosservato. I bianconeri avranno tutto il tempo per preparare al meglio la sfida contro il Lione, prossimo impegno di una stagione bizzarra, in attesa di capire se e quando si concluderà il campionato. Intanto la Juve è in testa e ha fatto fuori l’Inter dalla corsa Scudetto, ma la Lazio non molla. Le nuove certezze bianconere sono de Ligt in difesa, ormai irrinunciabile, Bentancur a centrocampo, l’erede designato di Pjanic? Un Ramsey che ha ancora margini di miglioramento importanti e Dybala, che per ironia del destino e del mercato questa estate è stato ad un passo dall’Inter. Sarri si è ripreso la Juve nel momento più delicato da inizio stagione, con scelte coraggiose e una strategia sopraffina che ha surclassato Conte, mostrando tutti i limiti di un’Inter prevedibile senza alternative in attacco.