Juve, Sarri con il dubbio Ronaldo per l'Atalanta. Cuadrado fino al 2022

Gli ultimi dubbi Sarri li scioglierà dopo la rifinitura e nella conferenza di presentazione domattina alle 10.30, ma dopo l’allenamento di oggi c’è qualche certezza in più verso l’Atalanta. A partire da Pjanic che si è allenato regolarmente in gruppo e molto probabilmente sarà a disposizione per Bergamo, da capire se in campo dall’inizio o dalla panchina. Terapie per il problema all’adduttore di Alex Sandro, che proverà a farcela per l’Atletico Madrid, mentre Rabiot e Ronaldo hanno proseguito il lavoro personalizzato dei giorni scorsi. CR7 in dubbio per l’Atalanta, mentre dalla Spagna OKDiario lancia la bomba: Il portoghese potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione se non dovesse riuscire a vincere la Champions League”. In serata anche l’ufficialità del rinnovo di Cuadrado fino al 2022, con opzione per il 2023.







