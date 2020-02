Juventus, Sarri e il problema delle scelte: «Rischio di essere bipolare»

Ultimo aggiornamento: 14:25

TORINO Serve tutta l’esperienza diper gestire uno dei reparti offensivi più competitivi del mondo. Ronaldo è un titolare fisso, tenere fuoriè una bestemmia (Sarri dixit),si è trasformato in un regista offensivo imprescindibile eha caratteristiche uniche. Ma in quattro non possono giocare, e il tridente rischia di sbilanciare la squadra in avanti. Oltre ad allenare Sarri dovrà gestire scrupolosamente le risorse offensive da qui a fine stagione, o rischia di perderci il sonno, magari anche qualcosa di più. “Domani potrebbe esserci utile avere un attaccante che dà profondità, ma anche uno che ti viene incontro. Bisogna decidere quale delle due privilegiare - spiega Sarri in conferenza -. Rischio di essere bipolare: mi chiudo nel mio ufficio e penso da allenatore e arrivo a certe conclusioni; poi esco dal mio ufficio, mi scordo di essere un allenatore, e da innamorato del calcio ne penso altre cose. Ho paura di essere bipolare. Il sistema di gioco varierà in base alle garanzie di certi giocatori: nel momento in cui sarà più utile tornare al 4-3-1-2 lo faremo. Ci stiamo organizzando per entrambi i moduli, siamo pronti per entrambi”.Ilnon scherza: “Sta facendo una grande stagione e può contare su un allenatore di livello assoluto”, e Chiellini scalpita. “Siamo nei tempi previsti dopo l’intervento. Giorgio alterna lavori individuali e lavori collettivi, averlo in gruppo in questo momento è tanta roba. Per le gare ufficiali bisogna pensare giorno per giorno e ascoltare quello che ci dice lui. Quello che conta è che lui è clinicamente guarito”.