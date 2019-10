Juventus, Sarri: «Spero che Mihajlovic sia in panchina, Bologna pericoloso»

« Spero che Sinisa sia in panchina domani: lo rivedo molto molto volentieri«. Aspetta di riabbracciare il suo amico Mihajlovic Maurizio Sarri, che domani sera affronta il Bologna con la sua Juventus. «è una delle squadre che mi è piaciuta di più in questa prima fase di campionato - aggiunge il tecnico bianconero -. Ha numeri di altissimo livello, è una squadra pericolosissima da affrontare »



«Sono rientrati in gruppo Danilo e, ieri, Ramsey. Per Douglas Costa e De Sciglio le notizie sono confortanti, ma non c'è stato ancora nessun rientro in gruppo». Maurizio Sarri fa il punto sugli infortunati della Juventus alla vigilia della ripresa del campionato, che vedrà i campioni d'Italia impegnati in casa contro il Bologna. Ultimo aggiornamento: 14:25





