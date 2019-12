Sarri: «Ho spesso la sensazione che possiamo fare meglio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, uno dei migliori della stagione. Abbiamo mosso la palla molto bene. Abbiamo la responsabilità di aver preso il gol all'ultimo minuto del primo tempo, poteva essere importante andare a riposo in vantaggio. Poi nella ripresa gli episodi sono stati tutti sfavorevoli. La cosa che dispiace è che siamo usciti con infortunati e squalificati». Così ai microfoni di Skycommenta la sconfitta dellain casa della. «Non mi piace la sensazione che ho spesso che possiamo fare meglio - ha aggiunto il tecnico dei bianconeri - Non mi sto riferendo chiaramente a stasera dove secondo me abbiamo fatto bene al di là degli episodi sfavorevoli. Sicuramente possiamo fare meglio e con più continuità». Lazio da scudetto? «Può darsi, dipende da quanto saranno in grado di proseguire questo momento straordinario - ha proseguito Sarri - diciamo che sarà una lotta a tre».