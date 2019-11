Sarri perde Khedira. Contro il Sassuolo torna Buffon tra i pali

Assenza pesante dell’ultimo minuto per Maurizio Sarri in vista del Sassuolo, da valutare anche in ottica Lazio. Nella lista dei convocati per la sfida delle 12.30 di domani all'Allianz Stadium non c’è Khedira, che ha svolto attività differenziata seguendo un programma di prevenzione prestabilito per il ginocchio sinistro. E anche Rabiot, che continua a svolgere attività personalizzata in vista del recupero. Regolarmente a disposizione Alex Sandro (Sarri dovrà decidere se rilanciarlo titolare o a gara in corso) e Ronaldo. Contro il Sassuolo possibile riposo per Szczesny e Bonucci, con Buffon e Rugani che scalpitano. Confermato de Ligt con Cuadrado a destra e De Sciglio o Alex Sandro a sinistra. A centrocampo la certezza è Pjanic, con Bentancur e Emre Can (o Matuidi), poi Bernardeschi alle spalle di Ronaldo e Higuain.





© RIPRODUZIONE RISERVATA