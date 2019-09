© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una Juve irriconoscibile a Firenze al punto da sembrare... il Bari. Non è proprio piaciuta la maglia sfoggiata al Franchi: bianca con stemma, sponsor, numeri e nomi rossi; calzoncini rossi e calzettoni bianchi. Mai vista vestita così la Signora, che ha scelto l’inedita mise per sedurre il mercato asiatico. Infatti si è giocato alle 15 di sabato per rendere la partita fruibile a Indonesia, Cina e Corea del Sud, dove la Juve cerca di espandere il suo business. Chissà quante di queste casacche venderanno da domani a Pechino, ma è certo che saranno molte di più di quelle piazzate in Italia dove gli juventini sono rimasti inorriditi. Bari, Polonia o omaggio alla città di Firenze e al suo giglio rosso su sfondo bianco: tutto sembravano Ronaldo & Co. tranne la Juve. E pensare che Sarri, ieri tornato in panchina dopo la polmonite, disse dopo un Napoli-Juve di grigi contro gialli: «Avrei preferito morire piuttosto che vedere questo».