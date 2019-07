Juve, la maledizione della maglia numero 10: Dybala sul mercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Juve ha deciso, Paulo Dybala è sul mercato e probabilmente nemmeno la chiacchierata con Sarri al rientro riuscirà a far cambiare idea alla dirigenza. Da Del Piero in avanti non c’è più stata pace per la maglia numero 10 della Juventus, passata dalle spalle di Tevez a quelle di Pogba fino alla Joya, ma senza trovare una soluzione a lungo termine. Dybala infatti è ancora in vacanza post Coppa America e tornerà alla base in anticipo di qualche giorno (mercoledì a Torino) per capire quale sarà il suo futuro: al momento non ha ricevuto comunicazioni da Nedved e Paratici ma dalla Juventus filtrano intenzioni abbastanza chiare, ci ha pensato il vicepresidente a lanciare un messaggio inequivocabile alla presentazione del calendari della Serie A a Sky. “Il futuro di Dybala? Ci sono proposte e interessamenti, ma aspettiamo. Quando ci saranno cose concrete prenderemo una decisione”. Una sentenza quella di Nedved, in attesa del confronto Dybala – Sarri e soprattutto di valutare le possibilità per l’ex attaccante del Palermo, che al momento non ha intenzione di lasciare Torino. Ma le pressioni della dirigenza e soprattutto un aumento di stipendio potrebbero convincerlo, la Juve sta provando a inserirlo nell’operazione Lukaku (scambio alla pari con maxi valutazione intorno agli 85 milioni e mega plusvalenza da parte di entrambe le società, la Juve lo aveva pagato 40 milioni) ma non tramonta la pista alternativa: all’Inter in cambio di Icardi. Sullo sfondo rimane l’offerta del Tottenham sui 60 milioni, non ritenuta all’altezza, e che non garantirebbe una plusvalenza adeguata.