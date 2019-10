Juve, Sarri alle prese con il dubbio Higuain-Dybala vicino a Cr7

Chissà se la pausa per gli impegni delle nazionali spezzerà il ritmo di una Juve ancora imbattuta da inizio stagione (unica tra le big d’Europa) e prima in classifica in Italia, intanto alla Continassa Sarri è pronto a sciogliere gli ultimi dubbi in vista del Bologna, forte delle sue certezze. Già rientrati Alex Sandro, Emre Can, Dybala, de Ligt, Ramsey, Szczesny e tutti gli altri ad eccezione di Pjanic (in permesso) e Bentancur, l’ultimo a tornare alla base. C’è un bel punto interrogativo su Ramsey, convocato ma out dalle sfide del Galles a causa di un fastidio fisico conseguenza del problema all’adduttore accusato prima dell’Inter.



Oggi per lui seduta parziale con il gruppo (lavoro personalizzato invece per De Sciglio e Douglas Costa), probabilmente non sarà rischiato contro il Bologna. Le buone notizie riguardano Danilo, recuperato, mentre Douglas Costa e De Sciglio sono sulla via del recupero, tre elementi in più anche in ottica Champions. Le certezze? Il sistema di gioco, con il 4-3-1-2 al momento in vantaggio sul tridente, e un reparto offensivo in fiducia con Dybala e Higuain pronti a contendersi una maglia accanto a Ronaldo, deciso a scavallare il traguardo delle 700 reti in carriera già contro il Bologna.

