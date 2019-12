Juventus, Sarri e il calendario: «E' questo e va bene così. Un errore far giocare la Lazio di lunedì»

«Mi dicono sempre che sono uno che si lamenta, ma il calendario è questo e va bene così». Maurizio Sarri non alimenta le polemiche in vista della Supercoppa del 22 dicembre, che la Lazio giocherà con una settimana di riposo, rinviando a febbraio la partita di campionato con il Verona, mentre la Juventus scenderà in campo domani con la Sampdoria: «Se c'è stato un errore è stato a monte, cioè far giocare la Lazio di lunedì - ha proseguito Sarri -. Avesse giocato di sabato o domenica, sarebbe potuta scendere in campo come noi. Ma le scelte sono queste e giocheremo».



«Con la Sampdoria sarà una partita difficile, loro hanno vissuto un periodo complicato ma si stanno risollevando e il derby vinto aiuta». Così Maurizio Sarri sull'anticipo con i blucerchiati, domani sera a Marassi: «Troveremo una squadra che ha ritrovato entusiasmo, si stanno tirando fuori dalle situazioni di classifica critiche - ha aggiunto Sarri -. E le squadre di Ranieri sono sempre difficili da affrontare, lui è un allenatore di grande livello, quindi dovremo ripetere una grande prestazione».

