Juventus, Sarri con più certezze, ma de Ligt è un caso

TORINO Giornata di riposo per la Juve in vista della Roma, domani la ripresa alla Continassa con qualche certezza tecnico/tattiche in più rispetto alla fine 2019, l’assenza forzata di Bentancur (squalificato) e il caso de Ligt da analizzare. Contro il Cagliari Sarri ha rilanciato Demiral in difesa, Rabiot a centrocampo e Ramsey sulla trequarti, tre nuovi acquisti che fino a questo momento si sono visti a sprazzi. Il turco in questo momento ha soffiato la maglia da titolare a de Ligt, il francese si sta confermando in crescita costante, da prima alternativa ai titolari sulle mezzali, mentre Ramsey ha scalzato Bernardeschi e può diventare il trequartista ideale per il modo di giocare di Sarri: buone geometrie, dinamismo e un contributo decisivo in entrambe le fasi. La Juve è in evoluzione e le scelte di Sarri dettano la linea, se Demiral ora è titolare a tutti gli effetti, Rabiot e Ramsey stanno lavorando per diventarlo, mentre in attacco l’alternanza al fianco dell’inamovibile Ronaldo continua a dare i suoi frutti. CR7 ha messa alle spalle i fastidi al ginocchio e si è ripreso la Juve, trascinando Dybala e Higuain nella sua scia: decisiva la Joya con il rigore procurato e tante giocate al servizio della squadra, decisivo Higuain dalla panchina. E nel finale si sono rivisti sprazzi del miglior Douglas Costa. L’unico a sorridere fino a un certo punto è de Ligt, la quinta panchina consecutiva può essere spiegata solo in parte dai problemi fisici (spalla prima e adduttori poi) delle scorse settimane, ma è evidente che l’olandese stia pagando lo strapotere fisico e la fiducia a Demiral. Sarri non ha dubbi: “De Ligt diventerà il miglior difensore del mondo” ma in questo momento evidentemente la Juventus non può aspettare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA