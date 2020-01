Sarri, c'è il Cagliari per dimenticare subito Riad

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le scorie della sconfitta a Riad, in Supercoppa, si pesano nelle parole di Maurizio Sarri, alla ripresa. Per ripartire è necessario mettere alle spalle le difficoltà di fine 2019, dal doppio tonfo contro la Lazio a una vulnerabilità difensiva al primo posto tra le priorità alla Continassa in questo momento. La sosta ha dato tempo e modo di recuperare effettivi, analizzare errori e provare a porvi rimedio, ma non sono solo i gol subìti a preoccupare l’allenatore, in vista di un Cagliari sesto in classifica. «Abbiamo lavorato sui tanti errori commessi – spiega Sarri - quando una squadra subisce gol la responsabilità non è solo dei difensori, ma anche dei centrocampisti che non proteggono abbastanza. Ma in Supercoppa abbiamo sbagliato più mentalmente che tecnicamente o tatticamente».IN STAND BYTridente in stand-by, coppia d’attacco Higuain – Ronaldo confermata ma con ballottaggio Ramsey - Dybala sulla trequarti. «Vediamo se giocheranno tutti e tre insieme, c’è anche Ramsey che è in crescita. Dovremo fare attenzione a un Cagliari bravo nelle ripartenze». Sarri non ha fretta di allenare Kulusevski («L’importante è che la società riesca ad arrivare a questi talenti, non c’erano le condizioni per averlo a gennaio»), la Juve intanto blinda Demiral, potrebbe cedere Rugani (piace in Premier), valuta offerte per Emre Can e rilancia Rabiot. «Stiamo provando Adrien anche interno destro, è in crescita, de Ligt ha superato i problemi alla spalla e gli adduttori». Rolando Maran non ha intenzione di fermarsi sul più bello. «Ho visto la carica giusta nei miei ragazzi, la sosta è arrivata nel momento giusto. Non dovremo fare l’errore di snaturarci, ma giocarcela come sempre. Fin qui abbiamo fatto bene, ma allo Stadium servirà qualcosa di straordinario oltre a coraggio e consapevolezza».